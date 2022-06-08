Минобороны РФ заявило о существенных потерях у ВСУ

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе продолжает нести существенные потери как в живой силе, так и в вооружении и технике. Об этом в среду, 8 июня, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике», — заявил представитель оборонного ведомства.

Он также отметил, что только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники.

В районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровия Яр, Пески-Радьковские, Изюм, Дергачи и Чернобаевка за сутки было сбито 11 беспилотных летательных аппаратов.

Также, по словам Конашенкова, вблизи Чугуева Харьковской области военные Вооруженных сил России уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ. Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы противника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в районе Николаевской области.

Ранее в этот же день сообщалось, что на территории бывшего пионерлагеря в уже освобожденном Красном Лимане ранее боевики ВСУ развернули командный пункт. При осмотре внутренних помещений были найдены пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, средства связи и координации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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