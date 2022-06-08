В МИЦ «Известия» обсудят ситуацию на мировом рынке продовольствия
9 июня в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?»
Как обеспечить продовольственную безопасность в условиях санкций и логистических барьеров? Как будет развиваться ситуация на мировом рынке продовольствия? Какие меры помогут сдержать продовольственную инфляцию?
Участники:
- Анатолий Тихонов, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС;
- Дмитрий Хомяков, заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ; член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
- Александр Лосев, экономист;
- Юрий Кацнельсон, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.