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В МИЦ «Известия» обсудят ситуацию на мировом рынке продовольствия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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9 июня в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Мировой продовольственный кризис: реальна ли угроза?»

Как обеспечить продовольственную безопасность в условиях санкций и логистических барьеров? Как будет развиваться ситуация на мировом рынке продовольствия? Какие меры помогут сдержать продовольственную инфляцию?

Участники:

  • Анатолий Тихонов, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС;
  • Дмитрий Хомяков, заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ; член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
  • Александр Лосев, экономист;
  • Юрий Кацнельсон, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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