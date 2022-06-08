Более 30 млн саженцев хвойных пород вырастят за год в Татарстане

В Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» за один год планируется вырастить 30,9 млн саженцев хвойных пород. Работы проводятся в Лесном селекционно-семеноводческом центре.

Директор центра Азат Зиннатуллин рассказал ИА «Татар-информ», что только на этой неделе будет посеяно 4 млн штук семян сосны и лиственницы. Специалисты центра сеют семена в три ротации. А общая производственная мощность центра составляет 12 млн штук стандартного посадочного материала с закрытой корневой системой в год.

Сначала сеянцы выращивают в теплицах, а потом пересаживают на поля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане раньше всех на Волге начнут рекультивацию иловых полей. Из федерального бюджета на эти цели в этом году будет выделено 548 млн рублей. Работы будут проводить в рамках нацпроекта «Экология». Их планируется завершить в 2024 году.