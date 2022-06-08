Реклама
Прямой эфир
Общество
Конюхов и Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета
Мир
Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре
Мир
Росгвардия уничтожила крупные схроны с боеприпасами ВСУ в Донбассе
Мир
Из порта Бердянска отправятся первые суда с зерном
Культура
Третьяковка отреставрировала около 3 тыс. произведений графики
Мир
Турецкие СМИ сообщили о выдвижении 10 условий для снятия вето на расширение НАТО
Мир
Запорожская область возобновит железнодорожное сообщение с Крымом
Мир
Додон заявил о подготовке присоединения Молдавии к Румынии и НАТО
Мир
ПВО РФ сбили на окраине Херсона выпущенные ВСУ три ракеты «Точка-У»
Наука
Франция подписала разработанные США «Соглашения Артемиды» по космосу
Общество
Птенцы редких черношейных лебедей вылупились в Московском зоопарке
Сюжет:

Более 30 млн саженцев хвойных пород вырастят за год в Татарстане

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» за один год планируется вырастить 30,9 млн саженцев хвойных пород. Работы проводятся в Лесном селекционно-семеноводческом центре.

Директор центра Азат Зиннатуллин рассказал ИА «Татар-информ», что только на этой неделе будет посеяно 4 млн штук семян сосны и лиственницы. Специалисты центра сеют семена в три ротации. А общая производственная мощность центра составляет 12 млн штук стандартного посадочного материала с закрытой корневой системой в год.

Сначала сеянцы выращивают в теплицах, а потом пересаживают на поля.

Ранее сообщалось, что в Татарстане раньше всех на Волге начнут рекультивацию иловых полей. Из федерального бюджета на эти цели в этом году будет выделено 548 млн рублей. Работы будут проводить в рамках нацпроекта «Экология». Их планируется завершить в 2024 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022