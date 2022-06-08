Bloomberg: США хотят нарастить производство урана для снижения зависимости от России

Администрация американского президента Джо Байдена склоняет конгресс США к поддержке плана по закупке обогащенного урана у отечественных производителей напрямую на сумму $4,3 млрд. Об этом сообщил 7 июня Bloomberg.

Это решение, говорится в публикации, необходимо для снижения зависимости от импорта ресурсов из России. Но, согласно информации представителей американского министерства энергетики, прекращение поставок урана приведет к сбоям в работе коммерческих ядерных реакторов.

Таким образом, осуществление этого плана в дальнейшем позволит создать в США государственного покупателя, что приведет к стимуляции внутреннего рынка. По мнению автора статьи, после того как идея была представлена, акции урановых компаний выросли.

Однако даже при самых благоприятных прогнозах, обещающих развитие собственной энергетической промышленности, в первое время будет нелегко. В США осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод компании URENCO в Нью-Мексико, консорциум принадлежит представителям Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, необходимо, чтобы предложенный вариант снижения зависимости от российского урана был одобрен конгрессменами.

В марте вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна,являющаяся крупнейший импортером урана, не исключает возможности ввести эмбарго на поставки урана в США в ответ на введенные санкции. Байден ввел запрет на весь импорт нефти из РФ. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самой Америке — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

24 мая стало известно, что более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций. Это следует из результатов опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC. 51% опрошенных утверждает, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию страны.

Санкционное давление на РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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