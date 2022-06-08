СМИ Турции заявили о неодобрении Россией операции на севере Сирии

Россия не одобрила военную операцию Вооруженных сил (ВС) Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии. Об этом в среду, 8 июня, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источник.

«Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена ​​подготовка к операции в районе Айн-Исса, расположенной на окраине сирийского города Ракка. Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион», — говорится в публикации.

Уточняется, что BBC Турции нанесли точечные удары по объектам Рабочей партии Курдистана (считается властями страны террористической организацией) в Талль-Рифате и Манбидже. По данным издания, это было сделано с целью очистить два района от боевиков и вернуть в дома 500 тыс. человек.

1 июня Эрдоган объявил, что военные его страны начинают новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. Он рассказал, что Турция планирует зачистить Талль-Рифат и Манбидж. Турецкий лидер также добавил, что впоследствии будут зачищены и остальные приграничные районы.

Также в среду эксперт по Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» назвал причины, по которым власти Турции приняли такое решение. По его словам, она развивается параллельно с украинским кризисом. Кроме того, он указал, что в турецких СМИ присутствует информация, что активизация Турции на севере Сирии и Ирака связана с тем, что якобы появились проекты по провозглашению независимости Курдистана в сирийском анклаве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с тревогой восприняла заявление Эрдогана о начале новой военной операции на севере Сирии. При этом дипломат отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Анкары в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три вышеуказанные военные операции. В результате их проведения появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.