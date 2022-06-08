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Глава Музея современной истории РФ отметила роль системной работы с молодежью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова в беседе с «Известиями» рассказала о ценностях молодежного движения «Большая перемена» и отметила важность системной работы государства с подрастающим поколением.

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7 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи «Большая перемена». Как уточняется в документе, деятельность движения основывается на принципах «добровольности участия в движении, равенстве прав участников движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности движения, а также ее преемственности по отношению к участникам движения разных возрастов».

По словам Великановой, символичным стало то, что разработка законопроекта совпала со столетним юбилеем создания Пионерской организации — самой массовой детской организации за всю историю России. Глава Музея отметила, что пионерский опыт — особенный опыт в жизни советского ребенка, так как вв организации дети учились самодисциплине, ответственности, уважению к труду, взаимовыручке, честности и порядочности.

Причиной создания движения «Большая перемена» стала необходимость воспитания подрастающего поколения, считает Великанова. Эксперт отметила, что в стране должны быть институты работы с молодежью, так как в 1990-е годы после распада подобных институтов можно было наблюдать всплеск подростковой преступности.

«Я думаю, что «Большая перемена» несомненно поможет воспитать здоровое и целеустремленное поколение. Конечно, я думаю важно использовать опыт, накопленный в СССР, но за последние годы страна изменилась. Я думаю, чтобы движение было по-настоящему успешным, необходимо осваивать и активно использовать современные форматы в работе с молодежью. Не сточит бояться, что кто-то увидит здесь некую идеологию, но надо понимать что если само государство не будет заниматься идеологией в работе с молодежью, то этим будут заниматься другие люди», — добавила Великанова.

1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Российский лидер отметил, что мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения.

19 мая в Госдуму внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». В пояснительной записке сообщалось, что целями движения являются содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

В тот же день первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что идеологию нового российского движения «Большая перемена» определят сами дети, взрослые им будут помогать. По его словам, подписи под внесенным в Госдуму проектом закона о движении детей и молодежи «Большая перемена» поставили представители всех партий.

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