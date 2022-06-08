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Интерактивный гид по Москве получил международную премию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Интерактивный городской гид «Узнай Москву» отмечен международной премией WSIS Prizes 2022. Проект признали одним из лучших в номинации «Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент», рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Эксперты оценили удобный интерфейс и содержание портала и приложения «Узнай Москву». В прошлом году их модернизировали: добавили новые разделы и функции, например виртуальные туры», — отметила она.

С помощью портала и приложения «Узнай Москву» жители и гости столицы могут изучать город и его историю в удобном формате, открывать новые места с помощью большой подборки авторских и тематических маршрутов.

По словам вице-мэра, база интерактивного гида регулярно пополняется — сейчас в нем есть информация о более чем 3,6 тыс. зданий, музеев, памятников и исторических мест. Там доступны видео- и аудиоматериалы, квизы и 3D-экскурсии, есть также интерактивная карта, на которой можно найти ближайшие достопримечательности.

В финал премии WSIS Prizes 2022 в этом году вышло семь проектов московского правительства. Среди них — цифровая экосистема столицы и портал mos.ru, виртуальные лаборатории Московской электронной школы (МЭШ), мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», сервис «Вывоз ненужных вещей».

WSIS Prizes 2022 организована Международным союзом электросвязи (Швейцария). Награду получают лучшие проекты в сфере информационных и коммуникационных технологий.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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