В пригородах Калуги временно отключат электричество

Временное отключение электроэнергии запланировано в среду, 8 июня, в пригородах Калуги. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Как сообщает газета «Весть», света не будет с 9:00 до 17:00 в Рождествено, Рождественских прудах, Андреевском и садовом товариществе «Кристалл».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

15 марта, утечка на магистральном трубопроводе привела к отключению отопления на большей части Биробиджана. Жителей города попросили сократить теплопотери в квартирах. Утечку выявили на магистральном трубопроводе по улице Пионерской.