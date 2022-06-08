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Барбара Брыльска прокомментировала отмену русской культуры на Западе

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Польская актриса Барбара Брыльска, известная россиянам по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», прокомментировала отмену русской культуры на Западе в беседе с изданием «Абзац» во вторник, 7 июня.

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«Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре — балете и литературе, например. От происходящего грустно», — сказала она.

Брыльска также рассказала, что была рада звонкам из России в свой день рождения 5 июня. По словам актрисы, россияне поздравляют ее чаще, чем кто-либо еще.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Польшу признали самой русофобской страной в мире. Опрос показал, что в 87% поляк отрицательно относятся к России. При этом на Украине о негативном восприятии России заявили 80% опрошенных. Социологическое исследование проводили в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также Европы.

Тогда первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Известиями», что русофобские настроения в Польше наблюдаются последние 30 лет и с каждым годом проявлений всё больше.

13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, на Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».

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