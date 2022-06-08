Создание герба из цветов в Томске затягивается из-за заморозков

На въезде в Томск к середине июня должен появиться цветочный герб. Однако специалисты опасаются, что из-за заморозков процесс затянется, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уточняет РИА «Томск», в начале июня в Томске дневная температура иногда не превышала +2 градусов, а на протяжении нескольких дней по ночам опускалась ниже 0. Это могло привести к гибели сельскохозяйственных культур.

В мэрии сообщили, что подрядчик продолжает работы над цветочным гербом. Пока растения высадили на территории «Зеленстрой», рассада акклиматизируется, ее корневая система укрепляется. Но окончательная высадка может сдвинуться.

В этом году герб площадью порядка 158 кв. м будет состоять из 19 тыс. растений. Это декоративные лиственные растения, которые покрывают почву и подходят для создания ковровых рисунков.

Агентство напоминает, что в этом году администрация заключила контракт на 100 млн рублей на озеленение Томска с компанией «Зеленстрой». Она должна высадить в городе порядка 390 тыс. цветов, обновить газоны и оформить цветочный герб на въезде в Томск.

Ранее сообщалось, что в Томске восстановят шесть стоящих рядом домов в переулке Кустарном. Их отремонтируют силами муниципалитета, инвесторов по программе «Дом за рубль» и собственников.