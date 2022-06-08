Женщину задержали за выдумки об угоне авто в Ленобласти

Женщину в Ленобласти задержали, после того как она заявила о мнимом угоне своего автомобиля. Об этом в среду, 8 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

21 мая 51-летняя жительница Кингисеппа обратилась в полицию с заявлением об угоне ее машины Hyundai Creta в поселке Песочный. Женщина заявила об ущербе на сумму 1,3 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Однако позднее стало известно, что якобы угнанную машину женщина продала.

Ее задержали за заведомо ложный донос и поместили в изолятор. Возбуждено новое уголовное дело.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что житель Орла признался в угоне автомобиля своего знакомого. Он взял машину, чтобы съездить в магазин, но не справился с управлением и бросил ее в кустах.