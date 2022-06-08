Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Санкт-Петербурге

Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла в результате аварии на улице Жуковского. Об этом в среду, 8 июня, сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 июня около 8.40 у дома № 59. За рулем грузовика Foton-37021 находился 22-летний водитель. Он двигался задним ходом и наехал на 71-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, однако спасти ее не удалось. Водителя задержали, сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

2 июня в Кемеровской области грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Медицинская помощь потребовалась 10 пассажирам.