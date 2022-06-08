Выступление «Би-2» в ресторане на ПМЭФ отменили

Музыкальная группа «Би-2», скорее всего, не выступит в ресторане Ginza в дни петербургского экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 15 по 18 июня. С сайта ресторанной группы 8 июня была удалена вся информация о ранее запланированном концерте рок-исполнителей.

При этом причины, по которым информация недоступна, не указаны.

Отмечается, что, для того чтобы попасть на выступление коллектива 17 июня, нужно было заплатить 50 тыс. рублей за человека. Однако обязательным условием являлся выкуп целого стола. Таким образом, за четыре места нужно было заплатить 200 тыс. рублей.

1 мая фронтмен группы Лёва не ответил на вопрос «Известий» о том, почему «Би-2» объявила об отмене концерта в Омске 28 апреля. Сами музыканты рассказали, что они прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако, по данным СМИ, рок-группа сама отменила концерт из-за баннера с буквой Z, который ей не разрешали закрыть черной тканью.

Российский певец и музыкант Денис Майданов заявил 1 мая, что был удивлен таким поведением рок-группы. Музыкант пояснил, что если группа просила завесить баннер с буквой Z, то это говорит о том, что «Би-2» идут против позиции 80% граждан и государственного курса.

Кроме того, Лёва Би-2 проигнорировал вопрос о причинах увольнения постановщика Давида Мисакяна — с ним расторгли договор сразу после того, как он поддержал специальную операцию по защите Донбасса.