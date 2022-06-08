Более 150 млн рублей потратят на подготовку школ в Барнауле

В Барнауле начинается подготовка школ к новому учебному году. На эти цели из городского бюджета выделено 107 млн рублей. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт зданий. Еще более 53 млн рублей потратят на текущий ремонт, замену окон, благоустройство территорий и модернизацию стадионов.

Также шесть школ и один лицей попали в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». По ней на оснащение учебных заведений и их капитальный ремонт выделили 426 млн рублей.

Приемка школ пройдет с 25 июля по 7 августа. Комиссия проверит 260 муниципальных организаций.

Особое внимание будет уделяться антитеррористической и пожарной безопасности, созданию безопасных условий, техническому состоянию и благоустройству, пишет altapress.ru.