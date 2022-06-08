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В Ставрополе женщина выпала из окна роддома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Женщина выпала из окна третьего этажа родильного дома в Ставрополе. По предварительной информации, инцидент произошел 7 июня. Следователи проводят проверку, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

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С полученными травмами она доставлена в больницу. Как уточняет ведомство, пострадавшая накануне родила здорового ребенка.

«Следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи по палате. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Накануне в городе Вольске Саратовской области восьмилетняя девочка вышла на балкон и в результате неосторожных действий выпала на улицу. Пострадавшую госпитализировали. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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