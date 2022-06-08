В штате Алабама проливные дожди вызвали наводнение

Ливень вызвал наводнение в американском штате Алабама. В городе Гадстден затопило проезжие части, передает телеканал «Известия». Некоторые автомобили получили гидроудар и заглохли. Непогода пришла в другой американский штат — Небраску. Очевидцы сняли на видео шквалистый ветер с грозой. О последствиях погоды в Небраске пока не сообщается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.