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Экс-разведчик США заявил, что Европа ведет мир к уничтожению

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Европа ведет мир к уничтожению
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Фото: Global Look Press/ZB/Volkmar Heinz
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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что, поставляя оружие на Украину, Европа направляет мир на уничтожение. Таким мнением он поделился в среду, 8 июня с «Известиями».

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Риттер считает, что проблема заключается в том, что массовые поставки экстраординарных летальных средств Киеву осуществляются без актуальных инструментов учета. По его словам, это оружие может оказаться на черном рынке, откуда впоследствии его могут заполучить террористы и другие преступники.

«Это крайне безответственно. И теперь мы видим, что все эти предупреждения по факту были небезосновательными. Это оружие действительно оказалось на черном рынке. То, что вы видите в интернете, лишь верхушка айсберга. Гораздо больше можно найти, используя инструменты, недоступные простому человеку. Это очень опасно. Европа направит мир на уничтожение, она поплатится за то, что допустила такое», — заключил он.

Ранее, 7 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву почти на $630 млн. Он отметил, что речь идет о продаже вооружения, но не уточнил, какие именно образцы оружия будут отправлены.

В мае министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине, среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

28 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на высокую вероятность попадания к террористам того оружия, которое поставляет Запад Украине.

Страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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