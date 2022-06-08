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Запорожская область возобновит железнодорожное сообщение с Крымом

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Запорожская область запустит пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом в среду, 8 июня, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«Грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он отметил, что железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за транспортной блокады Крыма на границе с Херсонской областью по решению украинских властей.

В ближайшее время, по словам Рогова, также будет восстановлено автобусное сообщение, что позволит значительно разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Накануне стало известно, что из Запорожской области отправилась первая партия зерна на Крымский полуостров. Состав, состоящий из 11 вагонов, отбыл вчера днем со станции Мелитополь.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Для максимального обеспечения прав и интересов жителей региона, которые выразили желание стать гражданами РФ, президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Запорожской, а также Херсонской областей. Около 500 жителей получат документы 12 июня.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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