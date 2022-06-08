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Первая партия российских паспортов готова к выдаче в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Запорожской области к выдаче готова первая партия российских паспортов, 12 июня их получат не менее 500 человек. Об этом 8 июня рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он отметил, что в регионе тысячи человек стоят в очередях и за несколько дней занимают места для оформления документов.

«Сейчас для ускорения процесса в нескольких городах Запорожской области организовываются новые пункты по приему документов»,— рассказал «РИА Новости» Рогов.

6 июня стало известно, что центры выдачи паспортов России будут открыты в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области. Как отмечал замначальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов, люди смогут получить российский паспорт по месту своего жительства и не ездить в Мелитополь, чтобы там подать заявление на гражданство РФ.

До этого, 25 мая, Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Как отмечали власти Запорожской области, не менее 80% жителе региона хотят стать гражданами РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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