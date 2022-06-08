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Более 10 человек погибли Иране в результате схода поезда с рельсов

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Фото: twitter.com/MostafaMe4
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек, 50 пострадали. Об этом в среду, 8 июня, сообщает агентство Tasnim.

Поезд ехал из Мешхеда в Яезд, когда в 5.30 по местному времени (4.00 мск) сошел с рельсов недалеко от города Табас. По данным властей, поезд столкнулся с экскаватором. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона.

К месту катастрофы были направлены вертолеты и машины скорой помощи из трех провинций.

В сентябре 2019 года в результате крушения поезда в провинции Систан и Белуджистан пять человека погибли и 35 получили ранения. Инцидент произошел из-за попадания песка на железнодорожные пути.

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