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Посол России в США Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

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Письмо с предложением осудить действия президента России Владимира Путина поступило послу России в США Анатолию Антонову. Об этом дипломат сообщил 7 июня.

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«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом отказаться от родины, чтобы я осудил действия российского президента. И мне предложили, если я так пожелаю, обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман», — сказал он в эфире «Первого канала».

Антонов уточнил, что российское посольство потребовало объяснений от Госдепа США. Он назвал «моветоном» подталкивание россиян и дипломатов к таким действиям.

«Когда я вижу в американских СМИ статьи, которые призывают российских военнослужащих, дипломатов предать родину, у меня не хватает слов, чтобы передать свое отторжение к такой политике», — подчеркнул он.

Посол также уточнил, что у здания российского диппредставительства некие люди предлагают якобы поговорить «с сотрудниками ФСБ» и раздают визитки.

До этого, 24 мая, Антонов рассказал Wall Street Journal, что Федеральное бюро расследований США посылает дипломатам из РФ сообщения с призывами предать свою родину. В ФБР газете подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений. Также он заявлял, что в адрес сотрудников посольства России поступают угрозы, отмечая, что дипломатическое представительство работает «во враждебной среде».

О том, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с психологическим насилием, сообщала 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, одной из целей такой «политической кампании» против РФ является отчуждение из международного сообщества российской дипломатической службы.

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами обострились после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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