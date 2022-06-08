Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью телеканалу Phoenix 7 июня, что не получала предложений принять участие в дипломатическом решении конфликта на Украине.

Отвечая на вопрос о посредничестве между Россией и Украиной, Меркель вспомнила историю с арестом журналиста немецкого издания в Турции, когда бывший канцлер Герхард Шредер заявил, что вступится за него, если его об этом попросят.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — подчеркнула Меркель, которая больше не занимает официальных постов.

Экс-канцлер также добавила, что об участии в переговорах ее не просила и киевская сторона. Кроме того, она напомнила о позиции действующего канцлера Германии Олафа Шольца, а также президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в сложившейся ситуации это будет бессмысленно.

Меркель впервые общалась с прессой после ухода с официальной должности. Она уже комментировала ситуацию на Украине, в основном через свою пресс-службу. 1 июня бывшая глава правительства выступила с речью на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), где публично поддержала действия украинской администрации и подчеркнула, что Киев имеет право на самооборону.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал это высказывание и заявил об уверенности в том, что Меркель не смогла разобраться в истинных причинах конфликта на Украине или не выдержала давления однопартийцев. Он подчеркнул, что европейские политики, поддерживающие действия России, могут подвергаться преследованию.

На следующий после начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса 24 февраля, экс-канцлер сообщила об уверенности в том, что это событие станет «переломным в истории Европы».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, которая началась на фоне обострения в регионе из-за действий украинских военных. В Москве пояснили, что в задачи также входят демилитаризация и денацификация Украины.

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