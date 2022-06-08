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В Британии начали расследование оргии десантников в казармах

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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В Великобритании бойцы элитного парашютно-десантного полка устроили секс-оргию в своих казармах, военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента после распространения в Сети любительских видео, снятых очевидцами и участниками произошедшего. Об этом 7 июня сообщило издание The Sun.

На кадрах изображены полуобнаженные военнослужащие. На одном из роликов один из мужчин отдает честь, когда его коллега занимается сексом с женщиной.

Инцидент произошел в казармах Мервиль, в Эссексе, где базируются военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады . Командование выясняет, каким образом на закрытый объект попала женщина.

«Армия ожидает от всего персонала высочайших стандартов поведения», — прокомментировал изданию произошедшее один из представителей командования.

По его словам, нарушители приказов понесут ответственность.

В 2018 году футболисты сборной Мексики после товарищеского матча с Шотландией устроили оргию, на которую пригласили около 30 проституток. Папарацци удалось отснять 1170 фотографий. В вечеринке, продолжавшейся почти сутки, приняли участие девять игроков команды.

Спортсмены не были наказаны, так как вечеринка прошла в их официальный выходной день

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