Франция подписала разработанные США «Соглашения Артемиды» по космосу

Франция подписала разработанные США «Соглашения Артемиды», таким образом, присоединившись к международной программе освоения Луны. Об этом 7 июня сообщил на своем сайте госдепартамент США.

Соглашение были подписаны президентом французского национального центра космических исследований Филиппом Батистом. Участниками мероприятия также стали администратор NASA Билл Нельсон, исполнительный секретарь Национального космического совета Чираг Парих и директор управления по космическим вопросам Валда Викманис-Келлер из Бюро по океанам и международным экологическим и научным вопросам минэнерго США.

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей «Соглашение Артемиды» на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне», — отметили в американском ведомстве.

Как уточняется, двадцать стран, подписавших соглашение, — Австралия, Бахрейн, Бразилия, Канада, Колумбия, Франция, Израиль, Италия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Сингапур, Украина, Объединенные Арабские Эмираты. , Великобритания и США — устанавливают стандарт международного сотрудничества в космическом пространстве, уточнили в госдепе США.

Государства взяли на себя обязательство вести ответственное поведение в космическом пространстве. Эти общие обязательства обеспечивают прочную основу для международного сотрудничества, в том числе в рамках программы NASA «Артемида», которая отправит на Луну первую женщину и первого цветного человека и разработает условия для миссии человека на Марс.

Вашингтон намерен возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион». NASA намерена завершить программу к 2025 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.

В марте сообщалось, что NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет.