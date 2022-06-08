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Глава МИД Черногории Кривокапич назвал запрет на пролет самолета Лаврова неизбежным

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Подгорица закрыла воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова, таким образом выполнив взятые на себя обязательства. Об этом во вторник, 7 июня, заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич в комментарии RTCG.

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По его словам, это решение было «неизбежным». Его приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики.

По словам Кривокапича, Лавров мог бы доехать до Сербии на поезде, так как железнодорожное сообщение между Москвой и Белградом не ограничено.

Ранее в этот день официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано выразил благодарность Черногории за запрет самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пройти через воздушное пространство страны. Он отметил, что ЕС запретил российским самолетам летать над своей территорией. При этом Черногория в ЕС не входит.

До этого, 5 июня, стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Глава российского МИДа планировал вылететь в Сербию и встретиться там с президентом страны Александром Вучичем.

По словам российского министра, ЕС таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

В Черногории решение закрыть небо для российского дипломата вызвало критику. 7 июня глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич заявил, что запрет на перелет мог не иметь под собой юридических обоснований.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 июня заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

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