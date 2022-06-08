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Москва сдала в аренду 18 участков для развития ж/д инфраструктуры

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Фото: rzd.ru
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва с начала 2022 года сдала в аренду РЖД 18 земельных участков для развития инфраструктуры.

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Как отмечает агентство городских новостей «Москва» в среду, 8 июня, площадь земельных участков составляет 3,5 га. Там будут реконструировать платформы, создавать пересадочные узлы на их базе, строить дополнительные пути. Завершить работы планируется в течение шести лет.

«В прошлом году с РЖД заключили 71 договор аренды земельных участков общей площадью 15,5 га, а с начала 2022 года подписали еще 18 соглашений на использование 3,5 га», — цитирует Ефимова НСН.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на основном числе переданных РЖД территорий будут преобразовывать инфраструктуру Курского направления — от Курского вокзала до станции Люблино.

В марте стало известно, что в Московской области в 2022 году отремонтируют дорожное покрытие более 140 железнодорожных переездов. В ходе ремонтных работ специалисты заменят асфальтобетонное покрытие на более чем 140 железнодорожных переездах, что составляет около 40% от общего числа переездов в Подмосковье. Движение транспорта через ж/д пути после ремонта станет комфортнее и безопаснее.

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