Минимум 12 школьников госпитализированы в Японии из-за теплового удара

По меньшей мере 12 школьников в городе Кобе на западе Японии доставлены в больницу с симптомами теплового удара после участия в спортивных соревнованиях. Об этом в среду, 8 июня, сообщил телеканал NHK.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

3 июня из-за теплового удара в больницу попали 22 учащихся из города Амагасаки на западе Японии.

В начале июня терапевт клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Анна Позднякова рассказала о правилах оказания помощи при тепловом ударе. По ее словам, необходимо побрызгать на пострадавшего прохладной водой и посадить рядом с вентилятором. Также облегчит состояние холодный компресс, который нужно приложить на шею, подмышки и пах.

Врач Сергей Хомяков рассказал, что о тепловом ударе могут свидетельствовать учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль и головокружение.