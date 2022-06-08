Посольство РФ указало на безответственность США из-за передачи Киеву артиллерийских систем

Администрация США поступила безответственно, когда согласилась предоставить Украине дальнобойные артиллерийские системы. Об этом в среду, 8 июня, заявили официальные представители РФ в Вашингтоне.

«Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подчеркивается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Также российские дипломаты предупредили, что вооружение может оказаться в руках «национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами».

Такой сценарий, в свою очередь, чреват самыми непредсказуемыми последствиями, предупредили в диппредставительстве.

До этого, 3 июня, МИД РФ запросил у США официальный комментарий о причинах нарушения Вашингтоном контрактных обязательств после того, как стало известно, что в новый пакет военной помощи Украине вошли вертолеты Ми-17, которые ранее Россия передала американской стороне для Афганистана.

1 июня, Пентагон огласил список оружия которое будет направлено в Киев в рамках оказания военной поддержки. Сообщалось, США предоставит вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

Днем ранее в Белом доме заявили о планах отправить на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $700 млн. В свою очередь, Москва критически восприняла инициативу Штатов. В российском МИДе уточнили, что любые поставки оружия, вне зависимости от контекста, увеличивают риски прямого конфронтации между РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.