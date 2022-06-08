Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области будут давать паспорта РФ жителям со всей Украины
Мир
США и Канада заявили об усилении экспортного контроля в отношении РФ
Мир
Экономист предрек ущерб миру из-за санкций против России
Мир
Украина выразила желание приобрести систему ПВО «Железный купол»
Мир
Посольство РФ назвало безответственным передачу США Киеву артиллерии
Мир
США снизят зависимость от урана из РФ с помощью собственного производства
Общество
В Севастополе обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ весом 250 кг
Мир
Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о морском промысле
Общество
В России создали биобанк зараженных раковыми опухолями тканей
Мир
В «Ростехе» заявили о применении дронов «КУБ» и «Ланцет» в спецоперации
Мир
Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву
Сюжет:

Посольство РФ указало на безответственность США из-за передачи Киеву артиллерийских систем

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация США поступила безответственно, когда согласилась предоставить Украине дальнобойные артиллерийские системы. Об этом в среду, 8 июня, заявили официальные представители РФ в Вашингтоне.

Линии ограничения: к чему могут привести поставки Киеву дальнобойных вооружений
США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, об аналогичных планах заявили и в Великобритании

«Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подчеркивается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Также российские дипломаты предупредили, что вооружение может оказаться в руках «национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами».

Такой сценарий, в свою очередь, чреват самыми непредсказуемыми последствиями, предупредили в диппредставительстве.

До этого, 3 июня, МИД РФ запросил у США официальный комментарий о причинах нарушения Вашингтоном контрактных обязательств после того, как стало известно, что в новый пакет военной помощи Украине вошли вертолеты Ми-17, которые ранее Россия передала американской стороне для Афганистана.

1 июня, Пентагон огласил список оружия которое будет направлено в Киев в рамках оказания военной поддержки. Сообщалось, США предоставит вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

Днем ранее в Белом доме заявили о планах отправить на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $700 млн. В свою очередь, Москва критически восприняла инициативу Штатов. В российском МИДе уточнили, что любые поставки оружия, вне зависимости от контекста, увеличивают риски прямого конфронтации между РФ и США.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022