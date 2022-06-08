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Ребенок погиб под колесами поезда в Костромской области

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Фото: СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
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В Костромской области ребенок погиб под колесами железнодорожного состава. Об этом во вторник, 7 июня, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Трагедия произошла в городе Нея ранее в этот день. Смертельные травмы под колесами поезда получил мальчик 2017 года рождения, пишет НСН.

Следователи провели осмотр места случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Организована доследственная проверка.

Также в Костромской области в этот день возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 12-летнего мальчика. Как отмечает REGNUM, 4 июня мальчик с друзьями отправился гулять к реке Унже. Подростки начали купаться, в процессе юноша внезапно ушел под воду, а его товарищи убежали. В полицию сообщение о пропаже ребенка поступило 5 июня. Ведутся поиски.

Также 7 июня сообщалось, что в водоемах Новосибирской области во время аномальной жары, которая установилась в регионе в мае, утонули 12 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от семи до 12 лет.

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