Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала на вопрос, почему она не ведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради деэскалации на Украине. Как заметила Меркель, никакая из сторон не просила ее о посредничестве.

Также экс-канцлер заметила, что не видит себя посредником в украинском конфликте.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала она в интервью для телеканала Phoenix.

Ранее, 2 июня, Меркель публично поддержала действия украинской администрации. Также бывший канцлер Германии добавила, что Киев имеет право на самооборону.

В ответ сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Меркель не смогла разобраться в истинных причинах конфликта на Украине либо сделала заявление под давлением однопартийцев.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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