Посол России в США Антонов сообщил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил о получении письма с призывом отказаться от России и осудить действия президента страны Владимира Путина. Об этом посол рассказал 7 июня в эфире Первого канала.

Он уточнил, что письмо было получено некоторое время назад по почте. По словам Антонова, в письме также предлагалось обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет НСН.

Дипломат усомнился в том, что существует вероятность получения подобных писем американским послом или дипломатами в Москве.

«Я не думаю, что американский посол или американские дипломаты в Москве получают такого рода, я считаю, провокационные письма», — приводит слова Антонова телеканал «Звезда».

Кроме того, рассказал дипломат, у здания российского посольства в Вашингтоне начали раздавать карточки с якобы контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками американских спецслужб, сообщает «Москва 24». Антонов подчеркнул свое «жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», уточняет RT.

Он напомнил, что в американских СМИ вышли призывы к российским военным и дипломатам отказаться от поддержки своей страны, отмечает телеканал «360».

Антонов заявил, что посольство России потребовало объяснений от Госдепа США.

Также посол отметил, что доверие между Россией и США подорвано, а взаимодействие сторон «во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем» и находится на беспрецедентно низком уровне.

О том, что в западных странах фиксирует попытки вербовки российских дипломатов рассказала 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По его словам, дипломаты РФ за рубежом сталкиваются с психологическим насилием, им поступают угрозы.

Также, по словам Захаровой, дипломаты получали письма, где им поступали предложения сотрудничества со спецслужбами западных стран. Подобные предложения приходили на личную почту и личные мессенджеры дипломатов, пояснила она.

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы. По его словам, посольство работает «во враждебной среде». Он рассказал, что каждый день у российского посольства проходят антироссийские акции. Также бывают хулиганские выходки и акты вандализма.

Также в мае, как напоминает сайт kp.ru, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) распространили инструкцию на русском языке по установлению связи с американской разведкой. Среди прочего, граждан просят раскрыть их имя, страну пребывания и разъяснить, какой доступ они имеют к "информации, представляющей интерес" для управления.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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