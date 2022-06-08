В Подмосковье задержали подозреваемого в краже чемодана с 1,5 млн рублей

Полицейские в Московской области задержали мужчину, которого подозревают в краже чемодана с 1,5 млн рублей. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В правоохранительные органы в Красногорске обратился местный житель и сообщил, что от подъезда одного из домов на Ильинском бульваре неизвестный похитил чемодан, в котором находились личные вещи и около 1,5 млн рублей, пишет «Москва 24».

Сотрудники отдела полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали 28-летнего подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимы житель Москвы. Задержанный пояснил, что увидел возле подъезда оставленный без присмотра чемодан, после чего украл его. Частью денежных средств он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже. Он находится под домашним арестом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В мае в Москве на Курском вокзале правоохранители оперативно раскрыли кражу рюкзака с фотоаппаратом. Заявитель пояснил, что забыл свои вещи на ленте интроскопа в досмотровой зоне Курского вокзала. Сумма ущерба составила 65 тыс. рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в краже. Он оперативно был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый заключен под стражу.