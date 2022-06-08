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Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о морском промысле

МИД Японии: Токио продолжит консультации с РФ по соглашению о морском промысле
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Фото: Global Look Press/Naoki Nishimura/AFLO
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Правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Об этом 8 июня сообщил телеканал HNK со ссылкой на представителя МИД Японии.

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В министерстве иностранных дел выразили сожаление о том, что Россия в одностороннем порядке объявила о приостановке этого соглашения.

«Правительство (Японии) намерено продолжать переговоры с Россией, чтобы японская сторона могла действовать в рамках соглашения», — заявил представитель МИД Японии.

В публикации отмечается, что Управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся вокруг соглашения ситуации по каналам МИД.

О том, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов ранее в этот день объявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Как прокомментировал решение Москвы в беседе с «Известиями» руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, оно станет ударом для Японии и местной рыболовной промышленности.

Пользователи Twitter из Японии негативно отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения о сотрудничестве с Токио. При этом там сочли действия Москвы закономерными на фоне введения Японией санкций в ответ на начало Россией спецоперации по защите Донбасса.

В апреле Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососевых в 2022 финансовом году. Как сообщило управление рыболовства Японии, японская сторона должна выплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

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