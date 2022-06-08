Каждый пятый россиянин заявил о боязни заболеть оспой обезьян

Каждый пятый россиянин опасается заболеть оспой обезьян, треть переживает о том, что могут заболеть близкие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ВЦИОМ-Спутник».

Согласно результатам исследования, 25% респондентов (каждый четвертый опрошенный) заявили, что хорошо осведомлены об оспе обезьян, которая распространяется в странах Европы. Более 60% респондентов сообщили, что что-то слышали об этом заболевании, но подробностей не знают. Еще 15% признались, что впервые услышали об этом во время опроса, сообщает телеканал «360».

21% опрошенных признали, что боятся заболеть сами, 30% переживают о том, что могут заболеть их близкие. 64% россиян не боятся этого заболевания, 4% затруднились ответить.

Телефонный опрос проводится «ВЦИОМ-Спутник» 31 мая 2022 года. Участие в нем приняли 1600 жителей России в возрасте от 18 лет, пишет «РИА Новости».

5 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 780 подтвержденных случаях инфицирования оспой обезьян в мире. Как отмечает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение пресс-службы организации, случаи были выявлены в 27 странах, не являющихся эндемичными по этому вирусу.

В тот же день специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что эпидемия оспы обезьян вероятна, если вирус в ходе мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем. Сейчас же, по его словам, путь передачи вируса — контактно-бытовой, пишет НСН.

По словам Жемчугова, эпидемию можно предупредить, если начать быстро вакцинировать людей по эпидемическим показаниям, сообщает телеканал «360».

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. Так, в Испании число инфицированных оспой обезьян возросло до 225, пишет сайт kp.ru.

В России случаев заболевания не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

30 мая в Нигерии был зафиксирован первый случай смерти человека от этого заболевания. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.