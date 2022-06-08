В Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле

Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения о сотрудничестве с Токио по вопросу промысла рыбы и крабов в водах у побережья Южных Курил.

При этом там сочли действия Москвы закономерными на фоне введения Японией санкций в ответ на начало Россией спецоперации по защите Донбасса.

«А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!» — написал пользователь сети под ником hit_the_jackpot.

Другой счел, что Япония получила мощный удар по своим интересам, поскольку крабы и икра морских ежей в стране сильно подорожают.

Еще один читатель отметил, что «далекая Россия» оказалась неожиданно близко к интересам Японии.

«Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но всё же выступила», — подчеркнул один из комментаторов.

А еще один японец предположил, что теперь рыбакам из Страны восходящего солнца будет трудно избежать претензий со стороны России. Он посчитал, что Токио должен строго соблюдать все условия соглашений с РФ.

О том, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов ранее в этот день объявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она подчеркнула, что соглашение между странами 1998 года о вопросах сотрудничества в этой области является одним из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Договоренность была выстроена на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов РФ.

Как прокомментировал решение Москвы в беседе с «Известиями» руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, оно станет ударом для Японии и местной рыболовной промышленности.

В апреле Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососевых в 2022 финансовом году. Как сообщило управление рыболовства Японии, японская сторона должна выплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.