Реклама
Прямой эфир

В Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения о сотрудничестве с Токио по вопросу промысла рыбы и крабов в водах у побережья Южных Курил.

Протокол о ненамерениях: почему РФ не готова обсуждать с Японией мирный договор
И стоит ли Москве ждать от Токио новых санкций

При этом там сочли действия Москвы закономерными на фоне введения Японией санкций в ответ на начало Россией спецоперации по защите Донбасса.

«А чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!» — написал пользователь сети под ником hit_the_jackpot.

Другой счел, что Япония получила мощный удар по своим интересам, поскольку крабы и икра морских ежей в стране сильно подорожают.

Еще один читатель отметил, что «далекая Россия» оказалась неожиданно близко к интересам Японии.

«Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но всё же выступила», — подчеркнул один из комментаторов.

А еще один японец предположил, что теперь рыбакам из Страны восходящего солнца будет трудно избежать претензий со стороны России. Он посчитал, что Токио должен строго соблюдать все условия соглашений с РФ.

О том, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов ранее в этот день объявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она подчеркнула, что соглашение между странами 1998 года о вопросах сотрудничества в этой области является одним из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Договоренность была выстроена на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов РФ.

Как прокомментировал решение Москвы в беседе с «Известиями» руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, оно станет ударом для Японии и местной рыболовной промышленности.

В апреле Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососевых в 2022 финансовом году. Как сообщило управление рыболовства Японии, японская сторона должна выплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022