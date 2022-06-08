Экономист сравнил ущерб от санкций для России и Запада

Россия понесет ущерб от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью Asia Times.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции контрпродуктивны и неэффективны, несмотря на то, что были нацелены на «изменение поведения» Москвы.

«С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные — Ред.) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», — предположил он.

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