Корреспондент «Известий» показал командный пункт сил и средств ПВО

Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал боевую работу в командном пункте смешанной группировки сил и средств противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной операции РФ по защите Донбасса.

С помощью радиолокационных станций специалисты командного пункта могут отслеживать до 40 воздушных объектов одновременно. При этом сам штаб располагается на расстоянии около 10 км от линии фронта на хорошо замаскированной позиции в лесу.

Получив задание от командиров, солдаты перебрасывают пусковые установки на передовую.

Служащие смешанных формирований обеспечивают защиту своих сослуживцев и мирных жителей Украины. Для выполнения своих задач они применяют разнообразный арсенал вооружений. Зенитные ракетные комплексы «Тор» используют против вражеских беспилотников, мин и ракет систем залпового огня (РСЗО), а для более крупных целей есть ЗРК «Бук».

Работа подразделений ПВО ведется без перерывов, а служащие всегда находятся в режиме повышенной готовности. Благодаря слаженной работе операторов, командиров и зенитчиков команда оперативно справляется с любыми целями.

Ранее, 6 июня, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими средствами ПВО украинского Миг-29 в районе Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, были ликвидированы 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей.

До этого, 4 июня, в районе Одессы средства противовоздушной обороны сбили самолет военно-транспортной авиации ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы. Сообщалось также об уничтоженных за сутки 17 беспилотниках.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным МО РФ, уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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