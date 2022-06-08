Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области
Мир
В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии
Мир
Минобороны заявило об обстреле ВСУ приграничных районов РФ гаубицами НАТО
Мир
Стоимость бензина в регионах Британии достигла рекордных значений
Мир
Мэр Мелитополя заявила о подготовке к референдуму о присоединении к РФ
Мир
Лавров рассказал о негативном отношении НАТО к развитию ОДКБ
Мир
Посол Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога РФ и США
Мир
Меркель объяснила свое прежнее нежелание видеть Украину в НАТО
Мир
Зеленский заявил о планах Украины приостановить экспорт газа и угля
Мир
Российское ПВО сбило украинскую ракету над Херсоном
Мир
Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву
Сюжет:

Посольство РФ назвало безответственным передачу США Киеву Ми-17

Посольство России в США: Америка нарушила обязательства, предоставив ВСУ российские Ми-17
0
Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek/CTK
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США допустили вопиющее нарушение обязательств, поставляя Украине вертолеты Ми-17 российского производства. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине
А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области

«Обратили внимание на то, что в очередной пакет американской военной помощи Украине включены четыре вертолета Ми-17 российского производства, ранее приобретенных Вашингтоном для афганского правительства», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что для поставок российских вертолетов США необходимо было получить письменное согласие России. Несмотря на неоднократные обращения за разъяснениями, внятного ответа от США не последовало.

Кроме того, нарушение международных норм проявилось и при поставках Киеву переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

«Среди них — резолюция ГА ООН 62/40 2007 года и согласованные в рамках Вассенаарских договоренностей «Элементы экспортного контроля за ПЗРК» 2003 года, непосредственно направленные на минимизацию рисков попадания указанного класса вооружений в руки негосударственных субъектов», — указано в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что администрация США демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем.

Уточняется, что главный риск — это эскалация конфликта, если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подытожили в посольстве.

Ранее, 3 июня, МИД РФ потребовал от США объяснений, почему Вашингтон нарушил контрактные обязательства и включил в новый пакет военной помощи Украине вертолеты Ми-17, которые ранее Россия передала американской стороне для Афганистана.

До этого, 1 июня, Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Сообщалось, что туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

Накануне Белый дом рассказал, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022