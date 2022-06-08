Посольство РФ назвало безответственным передачу США Киеву Ми-17

США допустили вопиющее нарушение обязательств, поставляя Украине вертолеты Ми-17 российского производства. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на то, что в очередной пакет американской военной помощи Украине включены четыре вертолета Ми-17 российского производства, ранее приобретенных Вашингтоном для афганского правительства», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что для поставок российских вертолетов США необходимо было получить письменное согласие России. Несмотря на неоднократные обращения за разъяснениями, внятного ответа от США не последовало.

Кроме того, нарушение международных норм проявилось и при поставках Киеву переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

«Среди них — резолюция ГА ООН 62/40 2007 года и согласованные в рамках Вассенаарских договоренностей «Элементы экспортного контроля за ПЗРК» 2003 года, непосредственно направленные на минимизацию рисков попадания указанного класса вооружений в руки негосударственных субъектов», — указано в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что администрация США демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем.

Уточняется, что главный риск — это эскалация конфликта, если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.

«Это чревато непредсказуемыми последствиями», — подытожили в посольстве.

Ранее, 3 июня, МИД РФ потребовал от США объяснений, почему Вашингтон нарушил контрактные обязательства и включил в новый пакет военной помощи Украине вертолеты Ми-17, которые ранее Россия передала американской стороне для Афганистана.

До этого, 1 июня, Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Сообщалось, что туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

Накануне Белый дом рассказал, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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