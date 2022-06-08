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Глава Мелитополя заявила о решении проблемы с оружием у населения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Власти города Мелитополя на юге Запорожской области решили проблему незаконного ношения оружия и мародерства в городе. Об этом 7 июня в интервью ТАСС сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко.

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«Что касается незаконного оружия, то военная комендатура призывала горожан его сдавать, что и делалось. Факт наличия оружия на руках у населения уже решен — у мелитопольцев нет в нем необходимости», — сказала она.

Кроме того, по словам Данильченко, в городе был установлен общественный порядок и пресечено мародерство.

«Мародерство было в первые дни, когда город обстреливали вооруженные формирования Украины, тогда недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией. Но этот вопрос быстро решили», — пояснила глава ВГА.

Она добавила, что сейчас Мелитополь «живет обычной мирной жизнью», в нем обеспечена безопасность горожан, детей. Данильченко уточнила, что в этом властям города помогли российские военнослужащие, Народная милиция и казачьи дружины.

«Мы обеспечиваем безопасность горожан, детей. Возле каждого садика и школы на постах выставлены казачьи дружины, чтоб следить за порядком», — заключила Данильченко.

Ранее, 24 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение уголовников и бесконтрольная раздача оружия на Украине привели к массовому разгулу преступности.

Накануне, 23 мая, заместитель руководителя ГУ МВД по региону Алексей Селиванов рассказал «Известиям», что в Запорожской области на постоянной основе фиксируются попытки терактов, однако их удается предотвращать. По его словам, картина благополучия не нравится украинским боевикам, поэтому они пытаются поднять все свои группировки, дают им в руки оружие и требуют, чтобы они совершали террористические акты.

25 мая сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. 7 июня Данильченко рассказала, что в Мелитополе началась подготовка к проведению референдума о присоединении к РФ.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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