Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области
Мир
В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии
Мир
Минобороны заявило об обстреле ВСУ приграничных районов РФ гаубицами НАТО
Мир
Стоимость бензина в регионах Британии достигла рекордных значений
Мир
Мэр Мелитополя заявила о подготовке к референдуму о присоединении к РФ
Мир
Лавров рассказал о негативном отношении НАТО к развитию ОДКБ
Мир
Посол Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога РФ и США
Мир
Меркель объяснила свое прежнее нежелание видеть Украину в НАТО
Мир
Зеленский заявил о планах Украины приостановить экспорт газа и угля
Мир
Российское ПВО сбило украинскую ракету над Херсоном
Мир
Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву

В Подмосковье могут ввести новые правила размещения электросамокатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области предложили разработать новые правила для операторов кикшеринга. Об этом во вторник, 7 июня, говорится на сайте Мособлдумы.

Байкеры в погонах: как ловят нарушителей на двух колесах
«Известия» приняли участие в патрулировании улиц с мотовзводом

Инициаторами выступили депутаты Мособлдумы, Минтранс и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, свои услуги в 26 округах Подмосковья в настоящее время оказывают 12 операторов микромобильности.

«Мы понимаем, что прокат электросамокатов в регионе становится все более популярным и актуальным. И наша общая задача — обеспечить безопасность, как самих пользователей услуг, так и других участников дорожного движения», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Так, операторам кикшеринга хотят предложить выполнить ряд условий, чтобы получить в аренду участки земли для своей деятельности. В первую очередь речь идет о решении вопроса инфраструктуры — строительстве необходимого количества парковок. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 3 тыс. специализированных парковок, однако до сих пор остается проблема брошенных электросамокатов на тротуарах и дорогах в неположенных местах, что создает помехи другим участникам дорожного движения.

Помимо этого, операторы кикшеринга смогут самостоятельно решать, как напоминать своим пользователям о соблюдении ПДД. Также операторам предложат создать карту площадок в городе, где каждый сможет безопасно прокатиться на электросамокате, например, на полигонах автошкол, в автогородках и на стадионах.

Глава «Союза Безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая отметила, что важным моментам является экологическая безопасность. По ее словам, хотя самокат является экологичным видом транспорта, он работает от литиевых аккумуляторов.

«Пока в Московской области парк электросамокатов относительно новый, вопрос утилизации батарей еще не вставал. Но когда-то срок их работы закончится и операторам надо заранее продумать, как их утилизировать», — приводит ее слова телеканал «360».

Контролировать исполнение нововведений будет межведомственная комиссия, в которую войдут региональные министерства транспорта, потребительского рынка и услуг, инвестиций, промышленности и науки, образования, а также главное управление региональной безопасности.

3 июня опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян поддерживают инициативу об ограничении скорости езды на электросамокатах. В соответствии с его данными подавляющее большинство россиян (91%) не используют электросамокаты. Зато 57% высказались за ограничение скорости этих транспортных средств до 25 км/ч.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022