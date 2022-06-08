В Подмосковье могут ввести новые правила размещения электросамокатов

В Московской области предложили разработать новые правила для операторов кикшеринга. Об этом во вторник, 7 июня, говорится на сайте Мособлдумы.

Инициаторами выступили депутаты Мособлдумы, Минтранс и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения».

По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олега Гаджиева, свои услуги в 26 округах Подмосковья в настоящее время оказывают 12 операторов микромобильности.

«Мы понимаем, что прокат электросамокатов в регионе становится все более популярным и актуальным. И наша общая задача — обеспечить безопасность, как самих пользователей услуг, так и других участников дорожного движения», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Так, операторам кикшеринга хотят предложить выполнить ряд условий, чтобы получить в аренду участки земли для своей деятельности. В первую очередь речь идет о решении вопроса инфраструктуры — строительстве необходимого количества парковок. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 3 тыс. специализированных парковок, однако до сих пор остается проблема брошенных электросамокатов на тротуарах и дорогах в неположенных местах, что создает помехи другим участникам дорожного движения.

Помимо этого, операторы кикшеринга смогут самостоятельно решать, как напоминать своим пользователям о соблюдении ПДД. Также операторам предложат создать карту площадок в городе, где каждый сможет безопасно прокатиться на электросамокате, например, на полигонах автошкол, в автогородках и на стадионах.

Глава «Союза Безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая отметила, что важным моментам является экологическая безопасность. По ее словам, хотя самокат является экологичным видом транспорта, он работает от литиевых аккумуляторов.

«Пока в Московской области парк электросамокатов относительно новый, вопрос утилизации батарей еще не вставал. Но когда-то срок их работы закончится и операторам надо заранее продумать, как их утилизировать», — приводит ее слова телеканал «360».

Контролировать исполнение нововведений будет межведомственная комиссия, в которую войдут региональные министерства транспорта, потребительского рынка и услуг, инвестиций, промышленности и науки, образования, а также главное управление региональной безопасности.

3 июня опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян поддерживают инициативу об ограничении скорости езды на электросамокатах. В соответствии с его данными подавляющее большинство россиян (91%) не используют электросамокаты. Зато 57% высказались за ограничение скорости этих транспортных средств до 25 км/ч.