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В Подмосковье запустили программу «Лето в библиотеке»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Программа «Лето в библиотеке» стартовала в Московской области. Об этом во вторник, 7 июня, сообщила пресс-служба правительства региона.

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В рамках программы библиотеки Подмосковья в течение 20 дней, кроме воскресенья и понедельника, будут проводить специальные встречи и занятия для детей, расширяющие кругозор, способствующие развитию интеллектуальных навыков и творческих способностей.

По субботам будут проходить мероприятия для всей семьи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Она построена по принципу детских лагерей.

О событиях программы «Лето в библиотеке» и условиях участия в программе можно узнать в ближайшей библиотеке, пишет РИАМО.

Программа организована Министерством культуры и туризма совместно с Московской губернской универсальной библиотекой, отмечает телеканал «360».

2 июня заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в библиотеках Москвы открылась программа летнего чтения для детей и подростков. По ее словам, программа проходит в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-форматах.

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