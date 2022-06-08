Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области
Мир
В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии
Мир
Минобороны заявило об обстреле ВСУ приграничных районов РФ гаубицами НАТО
Мир
Стоимость бензина в регионах Британии достигла рекордных значений
Мир
Мэр Мелитополя заявила о подготовке к референдуму о присоединении к РФ
Мир
Лавров рассказал о негативном отношении НАТО к развитию ОДКБ
Мир
Посол Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога РФ и США
Мир
Меркель объяснила свое прежнее нежелание видеть Украину в НАТО
Мир
Зеленский заявил о планах Украины приостановить экспорт газа и угля
Мир
Российское ПВО сбило украинскую ракету над Херсоном
Мир
Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву
Сюжет:

Ансамбль «За веру и Отечество» выступил перед участниками спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) выступил с концертом перед участниками спецоперации по защите Донбасса.

Как отмечает Минобороны России, что в полевом лагере артисты исполнили песни военных лет, военно-патриотической направленности, а также современные композиции.

Про движение: союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка
Впереди — бои за Славянск и Краматорск, считают военные эксперты

В течение недели ансамбль «За веру и Отечество» провел около 10 концертов в пунктах временной дислокации российских войск перед различными подразделениями, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации.

Военнослужащие поблагодарили выступающих за сильные номера.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что артисты Владимир и Маруся Левкины провели концерт для раненых российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации по защите Донбасса.

Артисты не первый раз выступали перед военнослужащими — сам Левкин с опытом подобных мероприятий в Сирии назвал большой честью выступление перед такой публикой. Музыканты поблагодарили солдат и пожелали им беречь себя.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022