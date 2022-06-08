Ансамбль «За веру и Отечество» выступил перед участниками спецоперации

Православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) выступил с концертом перед участниками спецоперации по защите Донбасса.

Как отмечает Минобороны России, что в полевом лагере артисты исполнили песни военных лет, военно-патриотической направленности, а также современные композиции.

В течение недели ансамбль «За веру и Отечество» провел около 10 концертов в пунктах временной дислокации российских войск перед различными подразделениями, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации.

Военнослужащие поблагодарили выступающих за сильные номера.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что артисты Владимир и Маруся Левкины провели концерт для раненых российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации по защите Донбасса.

Артисты не первый раз выступали перед военнослужащими — сам Левкин с опытом подобных мероприятий в Сирии назвал большой честью выступление перед такой публикой. Музыканты поблагодарили солдат и пожелали им беречь себя.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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