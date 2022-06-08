Один человек погиб при стрельбе в супермаркете Walmart в Фениксе

Служба экстренной медицинской помощи подтвердила смерть одного человека при стрельбе в супермаркете Walmart в Фениксе (штат Аризона США), подозреваемый задержан. Об этом говорится 7 июня на странице сервиса об инцидентах в США Intel Point Alert.

«Полиция реагирует на поступающие сообщения о стрельбе… ситуация всё еще развивается», — говорилось в сообщении в Twitter сервиса.

Позже на странице сообщалось, что полиция арестовала подозреваемого. Участок, где произошел инцидент, оцеплен.

4 июня в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла стрельба. В результате инцидента трое погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Полицейские находились на расстоянии от 10 до 13 м от места происшествия, когда услышали стрельбу. На месте было найдено два пистолета, один из них — с расширенным магазином.

В тот же день на вечеринке в американском округе Честерфилд в результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. У одного из пяти пострадавших сломана рука.