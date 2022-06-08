Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июня

Погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается в московском регионе в среду, 8 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов.

Ветер ожидается северный, со скоростью 3–8 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 747–748 мм ртутного столба.

7 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в столице к концу недели. Как спрогнозировал синоптик, температура воздуха будет соответствовать показателям второй половины июля. К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры +14…+16 градусов, дневные — +24…+27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Такое потепление, по его словам, вызвано тем, что отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Другим фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой. Однако это также может спровоцировать более облачную погоду.