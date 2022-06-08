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В Большом театре отпраздновали 30-летие премии «Бенуа де ла Данс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Гала-концерт в честь 30-летия международной балетной премии «Бенуа де ла Данс» состоялся в Большом театре.

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Приз — статуэтку работы Питера Устинова — вручают за выдающиеся работы танцовщиков, хореографов, художников, композиторов. Программа состоит из трех частей: церемонии вручения, концерта лауреатов и гала-выступления победителей прошлых лет.

Театральная общественность оценивает «Бенуа де ла Данс» по-разному. Кто-то утверждает, что звание балетного «Оскара» она носит незаслуженно. Сторонники проекта напоминают о бескорыстии премии — весь сбор с концертов идет в пользу артистов-ветеранов.

В юбилейном году организаторы в связи с геополитической обстановкой не смогли провести конкурс, хотя, как говорят в оргкомитете, список номинантов был сформирован. Но юбилейный гала-концерт с участием российских лауреатов «Бенуа де ла Данс» состоялся. На сцену Большого театра вышли ведущие танцовщики Большого, Мариинского и Михайловского театров, солисты Театра балета Бориса Эйфмана и екатеринбургского «Урал Опера Балет».

Председатель правления «Центра Бенуа» Регина Никифорова, комментируя итоги 30 лет «Бенуа», отметила, что всё это время программа пристально наблюдала за трансформациями балета, поддерживая лучшее и достойное.

«Мы старались сделать процесс развития балета видимым для всех. Каким будет следующий этап эволюции танца и «Бенуа де ла Данс», зависит от многих обстоятельств. Но мы продолжаем верить, что танец способен отстоять себя в любых обстоятельствах», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гласные танцы: как изменил балет российский приз «Бенуа де ла Данс»

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