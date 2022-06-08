Третьяковка отреставрировала около 3 тыс. произведений графики

За 10 лет Третьяковская галерея отреставрировала около 3 тыс. произведений графики. Об этом «Известиям» рассказала Инна Соловова, заведующая отделом графики ХVIII — начала ХХ века Третьяковской галереи Инна Соловова.

Избранные работы из этого числа представлены на выставке «Мастера возрождения», которая проходит в Третьяковской галерее, уточнила она.

«Конечно, для экспонирования было сложно отобрать вещи, которые были бы одновременно и показательными в плане реставрации, и интересными публике. Больше всего мы хотели показать закулисье музея — то, что обычно скрыто от глаз зрителей», — рассказала «Известиям» Соловова.

Для этого сотрудники галереи добавили фотографии ряда произведений до реставрации, поставили витрину с инструментами, которыми работают каждый день, и сняли небольшой фильм о реставрационных процессах, поделилась она.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Сейчас мы куем кадры лучше западных»