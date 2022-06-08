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В России создали биобанк зараженных раковыми опухолями тканей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alberto Ortega
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Банк биоматериалов пациентов с онкологическими заболеваниями создали в Сеченовском университете. В нем хранятся поврежденные злокачественными опухолями образцы тканей, цельная кровь, плазма и другие биологические образцы более 4 тыс. человек, рассказал «Известиям» директор научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев.

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Около половины образцов — ткани пациентов с раком почки, легкого и некоторых других видов заболевания — уже переданы для изучения специалистам Научного центра мирового уровня «Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения».

Ученые рассчитывают, что анализ этих биоматериалов позволит создать более совершенные технологии и научные решения для быстрой и точной диагностики рака.

Возможность создания коллекции «живых» структур в биобанке появилась благодаря новым криотехнологиям — они позволяют замораживать клетки так, чтобы они сохраняли жизнеспособность, отметила доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

«Это дает возможность развивать средства диагностики и, что самое главное, создавать технологии «цифровых двойников» человека для персонализированной терапии рака. Всё это позволит в будущем иметь новые цифровые технологии в области диагностики и терапии онкологических заболеваний», — рассказала эксперт.

«Цифровой двойник» человека — это компьютерная программа, способная математически моделировать процессы возникновения кардиологических и онкологических заболеваний. Система учитывает индивидуальные характеристики пациента и помогает врачу подобрать оптимальный курс лечения.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело в клетке: ученые создали биобанк «живых» раковых опухолей

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