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Новый анализ предскажет появление ХОБЛ у курильщиков

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Фото: Pixabay
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Ученые подведомственного Минобрнауки России Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) придумали новый способ прогнозировать риск формирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у курящих людей.

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Метод основан на данных о генотипе человека, его возрасте, количестве употребляемых в день сигарет и стаже вредной привычки.

Вклад генетических факторов в возникновение и механизм развития ХОБЛ уже доказан.

Ученые ДНЦ ФПД изучили ген, кодирующий рецептор низких температур и сигаретного дыма, — TRPM8. Это позволило узнать, какие варианты этого гена влияют на предрасположенность к развитию заболевания. Полученная информация легла в основу нового способа прогнозирования риска формирования хронической обструктивной болезни легких.

Чтобы провести анализ, человеку нужно сдать образец биологического материала, из которого можно выделить ДНК. Как правило, это кровь, слюна или мазок с внутренней поверхности щеки.

Генотипирование может быть произведено в любой современной лаборатории, практикующей метод ПЦР, рассказали разработчики. Также придется пройти опрос: указать возраст, продолжительность курения и среднее количество сигарет в день.

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