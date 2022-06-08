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Российское ПВО сбило украинскую ракету над Херсоном
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Российское ПВО сбило украинскую ракету над Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Херсоном. Информацию об этом во вторник, 7 июня, передает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

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В настоящий момент идет расследование обстоятельств случившегося, а также устанавливается тип сбитой ракеты.

Ранее в этот день стало известно, что в результате обстрела села Широкая Балка в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя, а также был поврежден жилой дом.

До этого четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Также сообщалось, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Светлодарску: погибла женщина, ранения получил ее муж.

Кроме того, с конца прошлой недели практически не прекращаются обстрелы Донецка. По городу были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня «Град». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска используют в том числе поставленное Киеву американское вооружение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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