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Минкультуры анонсировало более 150 мероприятий к юбилею Петра I

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого по всей стране пройдет более 150 мероприятий при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом стало известно по итогам заседания оргкомитета, состоявшегося во вторник, 7 июня, в Государственном историческом музее.

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«Вместе с членами Оргкомитета мы обсудили реализацию Плана основных мероприятий — их количество увеличилось более чем на треть, до 158 событий», — сообщили в Минкультуры.

Отмечается, что до начала встречи прошла церемония гашения марки, выпущенной АО «Марка» к памятной дате. После окончания заседания был открыт выставочный проект «Петр Великий. Путешествия в Европу» на базе Государственного исторического музея.

Первые праздничные мероприятия стартуют в ближайшее время. В среду, 8 июня, в Москве откроется мультимедийная выставка «Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение», а уже на следующий день в Санкт-Петербурге в честь юбилея состоятся еще три масштабных события.

Ранее во вторник российские художники сообщили о подготовке NFT-проекта «Peter350». Масштабная коллекция цифровых произведений искусства включает в себя 350 объектов, созданных вручную в стиле поп-арта и гравюры. Презентация пройдет в «Арт-центре Сергиенко» в Санкт-Петербурге.

3 июня сообщалось, что в Третьяковской галерее откроется выставка «Петр Великий. Усы властелина», посвященная портретам первого императора и в особенности эволюции его усов. Основу выставки, которая откроется 8 июня, составляют живописные и скульптурные работы из фондов Третьяковской галереи.

Представленные на выставке изображения показывают эволюцию усов правителя по мере его взросления, развития личности, изменения его статуса и роли в мире, а также в зависимости от настроения и состояния здоровья, моды и круга общения.

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